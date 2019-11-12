國際大導肯洛區最動人新片《抱歉我們錯過你了》（Sorry We Missed You）上周六於2019金馬影展舉行台灣首映大獲好評，連續榮登影展首周末（11/9、11/10）觀眾票選排行榜亞軍。電影揭露資本社會下給赤貧家庭的最無情的考驗，將一對試圖脫貧、給孩子過上好日子的夫妻步步逼進無底漩渦。不少觀眾在電影結束後流淚拍手叫好，認為電影拍進人心深處，直擊人心最脆弱、最柔軟的親情面向。

電影聚焦在當今社會最受矚目的「承攬」議題，刻劃新經濟體下受惠與受苦的小人物故事。被視為英國當今最偉大導演之一的名導肯洛區（Ken Loach），雖已高齡83歲，仍善用自身影響力為社會發聲，再次攜手摘葉搭檔保羅拉維提（Paul Laverty）拍出《抱歉我們錯過你了》，以最貼近生活的家庭故事顛覆資本社會，呈現市場經濟體下營利導向被犧牲的工人，點出現今削減成本與利潤最大化所帶來的社會難題。電影也是導演14度入圍坎城主競賽之作，坎城影展官方評價：「充滿人性力量，肯洛區再次獻上反抗不公平的藝術。」

電影中媽媽「艾比」擔任家庭照護員。（捷傑電影提供）

《抱歉我們錯過你了》是肯洛區的第27部長片，這次重回電影《我是布萊克》拍攝地點紐卡索，雇用當地演員，如同以往讓演員按照情節發展、不知道結局拍攝的方式，用最真實的情境喚出最真實的人性。電影講述金融海嘯讓瑞奇一家破產，從此他們就一直有著債台高築的困擾。隨著科技的發展，一個全新的機會來臨，瑞奇透過承攬關係成為了快遞司機，可以自己決定工作時間以及要送多少貨。但先決條件是要有一台發財車，在經濟壓力下，他們不得不將妻子的代步車賣掉來交換。快遞工作並沒有想像中輕鬆，而妻子的照護員工作、子女教育也面臨重重難題。當現實不斷衝擊瑞奇一家，他們該如何面對生活與家庭的考驗。

電影11月15日在光點華山電影館、台北真善美戲院、誠品電影院、南港喜樂時代影城、桃園星橋國際影城、台中華威影城、台南真善美戲院以及高雄MLD影城等處上映，更多資訊請上「捷傑電影粉絲專頁」。

(中時 )