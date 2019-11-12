新北市第三選區民進黨立委參選人余天12日早上7時許和家人在三重台北橋街頭拜票，對於脫黨參選的對手台灣民眾黨參選人李旻蔚日前指「找得到人比較重要」暗酸余天，余天回應「她怎麼這麼小就學會酸人？」並表示，三重的人都覺得「背骨的不是好的小孩子」；李旻蔚回應，「找得到人」是民眾對民意代表的最低要求。

對於日前李旻蔚指「找得到人比較重要」，被外界解讀是暗酸余天，李旻蔚今再回應「找得到人比較重要」沒有指任何人，並強調自己在地服務9年，自己和家人服務地方至今24年都是「找得到、看得到」，李強調自己和家人都是留自己的手機和LINE，和三重居民有更即時性、更緊密性的聯絡。

對於余天指李旻蔚是「背骨」、「年紀小」，李旻蔚表示她絕對「不會用謾罵、攻擊」，並表示她的確年紀小才30歲，一定努力為地方做事，並再回應「找得到人」是民眾對民意代表的最低要求，再來才談的到服務的品質，當然還有問政質詢的成績，「希望大家給深耕地方的我們機會」。

(中時 )