交通部調查國人機車使用情形，發現民眾汰換機車時，約68％的車主願意換為電動機車，但調查也顯示，電動機車的充電或租用電池成本較高，每年要全體機車平均值多花1768元，儘管保養維修與停車較便宜，整體來說還是比燃油機車多花1087元。

交通部每兩年調查國人機車使用情形，機車不使用率呈逐年下滑趨勢，2018年底我國機車登記數1384萬輛，其中約有30萬輛閒置未被使用，不使用率2.2％，較前兩次的調查下滑，而不使用原因以「暫時沒有使用」（72.4％）最多。

近年國人的環保意識抬頭，加上電動機車可領的補助多，有68％的機車使用者表示會考慮改用電動機車，而促使其改用的主因，則是「電動機車價格合理」與「健全充電設施」。

不過，電動機車平均每星期充電或租用電池費為143元，較全體機車的耗用汽油、充電或租用電池費109元，多34元，一年差距就是1768元。儘管電動機車全年保養維修費1389元及每月停車費140元，較全體機車分別低667元及14元，但整體來看，還是要多花1087元。

(中時 )