「長腿女神」隋棠與老公Tony結婚3年，生了Max、Lucy及Olien三名子女，而她除了將5口之家照顧得妥貼外，還推出個人服裝品牌，同時仍在演藝圈活動，堪稱兼顧家庭與事業的新時代女性，隋棠連私下活動都處處展現面面俱到，近日出席友人婚禮，一席吃喜酒穿搭，讓網友大讚根本是教科書範本等級，超級有禮貌！

隋棠吃喜酒端出模範穿搭，尤其站在新娘身旁，被讚超有禮貌。(取材自Suitangtang 水噹噹的小編日常臉書)

隋棠近日帶著老公跟Max、Lucy去參加造型師的婚禮，天氣正好是不冷不熱的時候，身材極佳的隋棠選擇穿藕粉色百褶連身小洋裝，有著微高領與小包袖設，裙長則到膝蓋上的位置，搭配基本裸色系高跟鞋，適度襯托身材比例與纖細長腿，頭髮則是簡單紮了馬尾，整個人優雅又俐落，呈現簡約優雅氣質，被讚是參加喜宴的模範生穿搭。

其中一張照片，是眾人跟新人的團體照，只見隋棠站在身穿白紗的新娘身旁，這套藕粉色小洋裝發揮最大的效果，完全不搶過新娘的風采，反倒凸顯白紗的美麗，而女兒Lucy則穿了大紅色洋裝，剛好為這張照片添加萌萌的可愛亮點，吸引賓客槍拍，網友盛讚隋棠穿搭功力了得，不但好看，還很有禮貌，是吃喜酒裝束的最高境界。

(中時電子報)