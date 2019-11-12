據海峽兩岸航空運輸交流委員會消息，應大陸台胞及部分航空業者要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，但目前台方民航主管方面已明確表示拒絕。大陸全國台企聯總會長李政宏表示，首先請台灣民航局說清楚、講明白，延長加班機執行時間將便利於廣大台商、台胞回去投票及過年，為何要進行反對，請說明理由。

李政宏指出，往年都是過年前約兩個星期會提供加班機，現在只是希望再提前1個多禮拜而已，不曉得民航局拒絕理由是什麼？「如果明確告訴大陸台商及台胞們說，不希望你們回台投票的話，也要講明白。如果不是這樣，那為何要拒絕這樣的事情呢？」

李政宏表示，執政者應該對廣大台商、台胞回去投票、去行使民主的權力，還有返鄉過年，應該是要提供更大便利，不是嗎？「民之所向，應該是執政者應該去做的事情」，他強調不了解台民航局在害怕什麼？

他表示，今年9月12號他回台參加海基會舉辦的秋節座談會時，就聲請兩會協助促成台商、台胞返台投票及過年的加班機包括優惠機票事宜，也是來幫助廣大台商、台胞朋友更便利返台，也得到海基會回應會盡力去協助，現在民航局這樣不是等於打臉海基會了嗎？「請民航局慎重考慮，要順應台商台胞的廣大需求。」

李政宏呼籲，希望台商、台胞看的清楚、想的明白，兩岸密切交流絕對對廣大台商、台胞朋友有幫助的，希望大家也能夠努力一起維護兩岸更密切的交流與發展。

(旺報 )