出來混總是要還的。去年性別領域公投5案結果顯示，700萬民意還無法接受同志婚姻納入《民法》，更反對不適齡的性平教育；不過蔡政府今年仍繞過主流民意，另立同婚專法，且公投隔天教育部還聲明「仍會在性平教育中推動同志教育」，等於公投根本無效。2020大選又將來臨，人民不會忘記蔡政府恣意玩弄公投結果和民主法治價值，民進黨勢必要為違反性平公投付出代價。

去年公投第10、11、14案關於同志婚姻，第10案「民法婚姻限定一男一女」獲得766萬票、72.5％同意票；第12案「同志婚姻用專法」獲640萬票、61.1％同意票；第14案「同志婚姻入民法」獲695萬票、67.2％不同意票。

看得出多數民意仍認為傳統婚姻是異性結合，但因「同婚專法」也過門檻，今年5月立法院三讀通過「司法院釋字第748號解釋施行法」，名稱拗口，但其實就是「同婚專法」。

至於性平教育公投，第11案有708萬票、67.4％不同意國中小教同志教育，第15案換個問法，有680萬票、65.9％不同意國中小教同志教育。

兩項公投結果都相當清楚，但行政院的公投意見書，認為「同志教育能幫助學生尊重不同性別氣質、性別認同和性傾向，不宜廢除」，教育部也表示「內容會再做討論」，但「仍會在性平教育中推動同志教育」。公投結果根本動不了官僚體系。

國小階段教小孩身體自主權、辨認何謂性騷擾，相信沒有家長會反對；但小學三年級就教男女／男男／女女怎麼用保險套、小學五年級就讓學生讀性別教材《forever》裡的「解開胸罩」、「硬了」、「射出去了」，家長怎麼可能不跳起來跟你拚了！台灣所謂的性平教育沒有經過社會共識和討論，就因蔡政府護航而粗糙上路，性平公投結果又被技術性忽視，蔡政府除了藐視公投價值也玩殘性平教育，遭到反噬也是剛好而已。

(旺報 )