年末到了，表示大家期待的尾牙要到了。近日有網友貼文討論，2019年即將結束，表示一年一度的尾牙要來了「尾牙禮品這樣買，有心動嗎？」吸引不少網友參與討論，雖然免錢的禮品很不錯，但抽到「現金」才是不敗大獎！

有網友在Mobile01上貼文說，自己被分配當福委，要主辦尾牙活動，對於要準備什麼禮品感到很頭痛。剛好碰上雙11特價，看到很多不錯的特價商品可做為禮品選擇，因此想詢問，大家覺得這些產品夠心動嗎？

接著原PO將所有獎品落列出來，頭獎是「全自動義式咖啡機」原價為台幣27900元；二獎是「 iPhone 11 64G 」原價是台幣24,900元；三獎是「戴森無線吸塵器」價值台幣19,999元；四獎則是「掃地機器人＋空氣清淨機」特價10888元；五獎「 Apple AirPods 第二代」特價2645元。

貼文立刻引起網友討論，「個人最愛現金欸」、「覺得很不錯了！比上不足，比下有餘，我們全部加起來都沒有你頭獎高」、「超想要掃地機器人」、「掃地機跟空氣機組合+1」、「換成百鈔尾牙完撒在會場」、「可以考慮最夯的氣炸鍋，或者電視，電子鍋還好」、「只要中獎都很開心啦！因為不用錢」、「現金獎永遠是最受歡迎的！」。

(中時電子報)