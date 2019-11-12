前新北市長朱立倫（前中）、國民黨立委參選人黃昭順（前右）12日騎自行車遊高雄都會公園。（林瑞益攝）

前新北市長朱立倫12日當一日黑手，鼓勵大家當技職達人。（林瑞益攝）

國政配11日出爐，前新北市長朱立倫12日南下高雄為國民黨立委參選人黃昭順加油打氣。他表示，此時傳出過去的紛紛擾擾，這是對張善政院長的不敬，既然已經搭檔完成，就是要全力以赴，不要給對手任何見縫插針的機會；張善政是最佳的選擇。

朱立倫今天南下高雄都會公園，與民眾互動。跳廣場舞的女士們看到朱立倫的到來，都很興奮，朱立倫與大家寒暄、拍照，還與女士們跳了一段廣場舞。

媒體提問，國民黨總統參選人韓國瑜本來是要找朱立倫搭檔，後來卻找了張善政，朱立倫說，他與韓國瑜見面，談的都是大的方向，包含國家的未來與選戰的規畫、策略等，沒有牽涉個人問題。韓國瑜從頭到尾就是選擇張院長，他也給韓國瑜最大的支持，希望大家用祝福的心情支持國政配。

至於親民黨主席宋楚瑜將參選，這對2020的國民黨選情有影響嗎？朱立倫重申尊重的態度，他希望所有支持藍軍的朋友，大家能夠團結，這樣才能勝選，這也是爭取勝選很重要的基本態度。

(旺報 )