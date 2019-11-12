行政院長蘇貞昌今日上午至立法院針對新式戰機採購案報告備詢。蘇貞昌表示，美國這次同意賣給台灣66架F-16V新式戰機，是去年美國通過的數項友台法案促成。蘇貞昌說，這也顯示台灣是「印太戰略」中，美國重要的安全夥伴。

蘇貞昌指出，近年中國對台灣的空防威脅倍增，軍機繞台航行的次數也遽增，今年三月時還曾經蓄意越過台灣海峽中線，嚴重威脅台灣國防安全。

蘇貞昌說，美國自去年三月起，陸續通過「台灣旅行法」、「台灣保證法」、「國防授權法」及「台北法案」等等，對於維護台海安全及區域和平，有相當地幫助。

國防部長嚴德發表示，主要裝備及新增功能採購案，共編列1693億4916萬元。支援作戰裝備等相關品項，共編列9億59萬元。嚴德發指出，台灣正在爭取廠級能籌技轉，並在台生產戰機零附件，希望台灣有朝一日能夠成為F-16戰機亞太維修中心。

(中時 )