國民黨正副總統參選人「國政配」正式出爐，反觀民進黨蔡英文遲遲不推出人選，讓外界質疑呼聲較高的「蔡賴配」兩人是否貌合神離？韓國瑜日前評論蔡賴搭檔是「武大郎跟潘金蓮蓋棉被，頭齊腳不齊」，讓蔡英文直言此譬喻不當，只能用「低俗」來形容，並呼籲韓的團隊注意言行。

韓國瑜接受中天專訪時談到對蔡賴配的感覺，認為蔡賴配只是不得已的政治考量，他不覺得前行政院長賴清德初選之後有服氣。但蔡英文12日出席國家中山科學研究院50周年院慶時強調民進黨內部雖有競爭，但對外是團結、目標一致的，至於國民黨推出的國政配，她表示不意外，但予以尊重，民進黨則會在適當時機推出最佳組合。

至於蔡賴配被形容成潘金蓮與武大郎，蔡英文嘆了一口氣後表示此比喻顯而易見的不當，她稱近來無論韓市長或是競選團隊成員講的話只能用低俗來形容，她認為總統的言行具有標竿性，總統候選人應該要注意言行，用低俗的語言來選舉，不是民主社會的好現象。

近來蔡賴兩人民調又因豪宅案拉開差距，蔡英文平常心表示民調本就起起伏伏，會持續觀察專注，但韓國瑜市長對有些事情沒有清楚回應人民的質疑，希望韓盡快釐清疑點。

此外，針對韓國瑜的夫人李佳芬批評國小性別教育居然交肛交、性高潮，讓媽媽們很憂心，教育部長潘文忠親上火線，澄清新舊課本皆無「小三教肛交、小六教性高潮」內容，而蔡英文再次強調參選人與配偶或是競選團隊應注意言行，講話要講求證據，總統候選人跟競選團隊不能用網路上或是其他地方傳播的謠言作為發言基礎。

(中時 )