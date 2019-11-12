殲-16

軍事專家說，或許殲-16不如殲-20「威龍」戰機先進，但將成為解放軍空軍作戰，還有對付台灣，或嚇阻美國軍事介入的關鍵利器。而最近出現一張殲-16戰鬥轟炸機與殲轟-7A編隊飛行的照片，顯示解放軍自製遠程戰機已升級換代。

據新浪軍事報導，中方空軍現役自製遠程打擊戰機是殲轟-7A。它是殲轟-7的改進型，採用較先進的航空電子系統和玻璃化座艙。不過，空軍認為，殲轟-7A存在一些缺點，如空戰自衛能力相當低。

殲-16與殲轟-7

事實上，殲轟-7在研製時，受到當時條件影響，機動性能較低，只能與2代戰機對抗，難以應付3、4代戰機。此外、殲轟-7A在外掛能力，還有載荷/航程等方面也有所不足，不具備空中加油能力，而這些都限制了它們的戰力，因此空軍認為，需要殲-16這款新一代遠程戰鬥轟炸機加以取代。

殲-16是以殲-11B為基礎發展而來，採用了推力更大的發動機，具備較好的飛行和機動性能，空戰能力較強，可以對抗3代戰機。而從國內外實際使用的經驗來看，雙座戰機能多搭載一名飛行員，更能掌握戰場態勢，因此不但在空戰中佔有一定優勢，甚至還能用來當作編隊指揮機，彌補了殲轟-7A的不足。

(中時電子報)