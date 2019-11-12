賴姓男子隨身背包內裝有大批行竊娃娃機店兌幣機台的工具。（翻攝畫面／洪榮志台南傳真）

台南市北區、中西區多家娃娃機店，從上個月底起連續傳出店內兌幣機鎖頭被人破壞後，將機台內的現金搜括一空，導致業者損失不輕。台南市警二分局組專案小組展開查緝，12日清晨將持砂輪機行竊的39歲許姓男子當場人贓俱獲，並循線查出許嫌至少涉及4案，正擴大清查中。

警方表示，從今年10月底起，警方陸續接獲北區及中西區多家娃娃機業者報案，指經營的娃娃機店內兌幣機的鎖頭被人破壞後，竊走機台內的紙鈔及硬幣，每家店的損失金額從數千元至2、3萬元不等，要求警方迅速破案，否則還會有其他店家遭殃。

市警二分局接獲報案後，立即由偵查隊整合轄區派出所同時成立專案小組。經分析犯罪熱點、時間後，鎖定嫌犯經常出沒作案的清晨2點至6點，加強轄區內的娃娃機店巡邏。

果然，12日清晨5點左右，警二分局博愛所員警於熱點巡邏時，發現有多項竊盜前科、來自台中的39歲賴姓男子，在娃娃機店內行跡可疑，經趨前盤查發現持有破壞鎖頭的砂輪機等工具，當場人贓具獲將他逮捕到案。

警訊中，賴嫌坦承犯行不諱，並供稱因缺錢花用，從台中搭車到台南投宿飯店後，利用清晨時段在台南市犯案，至少犯下10月30日北區公園路、11月4日武聖路與中山路、西華南街等娃娃機店竊案。

警方還查出，賴嫌專門鎖定各縣市的娃娃機店獨自犯案，犯案時間都在凌晨2點到清晨6點間。全案偵訊後，警方除將賴嫌依加重竊盜罪移送台南地檢署偵辦外，還將繼續擴大清查。

(中時 )