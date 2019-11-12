由谷歌投資的全球第二大開源代碼托管平台GitLab宣布，因擔憂大陸和俄羅斯的員工可能竊取公司客戶的數據，正在討論禁止招募大陸和俄羅斯員工，同時將禁止現職員工前往這2個國家，否則將面臨停職。

採用 GitLab 的知名企業眾多，包括：IBM 、Sony、美國太空總署 NASA、阿里巴巴、SpaceX。GitLab的工程副總裁埃里克·約翰遜（Eric Johnson）表示，當他們的企業客戶表達了對中共以及俄羅斯兩國的相關擔憂之後，未來GitLab考慮將不再聘用大陸和俄羅斯的網站可靠性工程師和支援工程師，因這2個職位都會負責為 GitLab的企業客戶提供技術支援。

強森指出，GitLab 所遇到的問題在於，這兩個技術支持職位有十足的權限訪問客戶數據，當企業客戶遇到問題時，擔心技術人員、特別是位於大陸和俄羅斯等國的技術人員可能會受到當地政府的威脅或強迫，這將會讓客戶的數據暴露於風險中。

GitLab是在今年10月開始討論這項政策，目前還未正式確認是否實施。該公司目前沒有僱用來自大陸或俄羅斯的任何支持人員，因此未來的禁令不會導致任何人失業。

(中時電子報)