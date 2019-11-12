外交部政務次長徐斯儉於本月5日至7日訪問太平洋友邦吐瓦魯，期間拜會吐國代理總督邰樂喜(Teniku Talesi)、總理拿塔諾（Kausea Natano)、副總理（Minute Taupo)、外交部長柯飛(Simon Kofe)等政要。外交部發言人歐江安表示，原則上邀請吐瓦魯外長柯飛於16日訪台，尚在就細節進行聯繫。

吐瓦魯新政府上任後即提出百日施政優先工作與四年國建藍圖，展現改革創新、積極求變的正面態度。徐斯儉此行與總理及多位閣員共商台吐未來合作方向，獲得吐國政府多次重申與我國邦誼友好。

歐江安指出，徐次長感謝吐國長期支持我國際參與，並說明我方規劃在吐國設置「台灣數位機會中心」(TDOC)，以協助提升資通訊能力及提供電子化及數位服務。雙方並就兩國目前合作成果及未來合作方向深入交換意見，成效良好。

歐江安說，徐次長訪吐國期間，曾設款宴待吐國閣員及出席吐國外長主持的歡送晚會；雙方互動熱絡，氣氛友好，展現臺吐兩國互利互惠的穩固邦誼。

(中時 )