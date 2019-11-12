又有義大利米其林星廚訪台，台北文華東方酒店「Bencotto」義大利餐廳，將於11月27日至12月1日盛邀義大利主廚史蒂芬諾．迪吉那羅 (Stefano di Gennaro)來台客座，其主持的餐廳「Quintessenza」於2017年至今， 已連續3年榮獲米其林一星。

文華東方酒店表示，史蒂芬諾．迪吉那羅將攜手Bencotto型男主廚雅克柏．弗西 (Iacopo Frassi) 以不羈創意演繹義大利南部普利亞料理的道地風味。《普利亞的食尚義饗滋味》，五道式午間套餐搭配迎賓美酒，每位3,500元；11月27日至30日 供應八道式晚間套餐搭配迎賓美酒，每位5,500元。

史蒂芬諾的家鄉普利亞位於義大利靴型半島上的鞋跟部位，隔著亞德里亞海與希臘相望，拜氣候以及純淨無汙染的環境所賜，畜牧業及物產十分豐富，各式的乳製品是一大特色 ，更是義大利最大的橄欖油產區，又因為三面環海的地理位置，也使之擁有豐饒的漁獲，自古以來即是義國的魚米之鄉，也是出了名的美食大區。

史蒂芬諾菜餚形色鮮明，他擅於萃取各種食材的天然顏色，變化出充滿視覺印象的義式料理，讓每一道作品似乎都有著完美的視覺饗宴，但其實他的料理哲學相當簡單，順應節氣、尊重自然，讓好食材發揮最大價值，並巧妙融入了恰到好處的獨特創意，讓每一道料理都是這麼富有感情且與眾不同。正如同他所開設的餐廳正以「Quintessenza」(英譯：Quintessential、中文為本質之意)來呼應他的料理哲學。

史蒂芬諾的料理風格和普利亞土地有著根深柢固的連結，每個季節的當令食材決定了餐廳菜單上的佳餚。他對於食材的運用非常講究，並依照食材本質，施以恰到好處的創意魔法，走進他的廚房就像是走進南義普利亞的尋常人家，藉由他的巧手巧妙地融合了當地文化與味覺記憶，端出一道道展現了該地的料理精髓。

例如這次帶來台北的「瑞可塔起士麵餃、紅蝦、慕斯卡白酒濃湯」創作靈感即是來自祖母的家傳食譜，如同台灣人鍾愛湯餃一樣，普利亞的居民習慣以義大利麵餃拌湯就是豐盛的一餐。又如「手工貓耳麵、綠蕪菁、布拉塔起士、槍烏賊」，貓耳義大利麵的義大利文為Orecchiette，也是每位普利亞媽媽的拿手菜餚，貓耳麵麵如其名，麵體呈片狀、表面有紋而且邊緣像貓耳朵一樣捲起，這種麵即是來自普利亞的特色麵食。此次首度來台，史蒂芬諾主廚將以創意獨具、不墨守成規的清新風格，詮釋義大利普利亞料理的多變風貌，值得令人玩味。

(工商 )