方文琳日前率台視八點檔《生生世世》演員群到彰化「田中馬拉松」，挑戰人生首度「全馬」，米可白、薛仕凌、方大緯、曾子益、陳文山、吳佳珊、何宜珊等同劇演員響應報名，大家穿黑色印有劇名logo的運動服，邊跑邊為戲宣傳，方文琳挑戰全馬不只為了為自己，也是為了已經過世的弟弟而跑。

經過1天的沉澱與休息，她昨在臉書透露心情複雜，甚至邊寫邊掉淚，「從在大弟的告別佛事答應跑一場全馬至今還未滿1年...真的沒想到這麼快就實現對你的承諾。大嫂的提醒、小弟的推波訓練、大哥隨時關心，家人友人、甚至藝人朋友們的相挺，以及教練們上課教育提醒，讓我圓滿這一場賽事」。

她寫到，跑了接近20公里後有點感覺，碰上一大段爬坡再進入山路上上下下，溫度也漸漸升高，真的很吃力，「有一大段路是平路也完全沒有遮蔽物，太陽越來越強溫度越來越高，我被曬到一直跟教練說『啊！我不行了…不行了』」。

抵達終點後，「這時蔡教練過來攙扶著我，也摸著我體溫說：體溫偏低，大家先不要打擾她！我只知道他攙扶著我往休息室時，自己是爆哭狀態…...抵達休息室趕緊幫我蓋上外套恢復體溫，這時候慢慢哭著的我才真正清醒過來...我的藝人朋友們都在旁陪著我，他們最瞭解我的心情..大弟生病到往生我剛好在拍攝《生生世世》，也因為這樣大家非常體恤我常因為家裡事件請假，所以他們明白這次的完賽對我很重要」。

她感性寫著：「阿裕，姊完成了，昨天經過你的塔位看了一眼叫了你名字，你一定在旁邊保佑著，讓姊無傷完賽。50歲開始學習跑步、51歲跑社頭的健跑組、53歲跑田中半馬，今年我54歲在田中完成初馬，要感謝的人太多太多。」

(中時 )