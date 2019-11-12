新聞局長黃國瑋說，黨產會宣告的附隨組織是中影公司，不是中影的子公司，沒有影響影視基地的營運。（陳世宗攝）

中台灣影視基地已完工啟用，但因OT營運廠商是被不當黨產處理委員會認定是國民黨黨產的中影公司的子公司在經營，是否會出現問題？市議員林祈烽等今日在業務質詢時，質疑現在中影公司的金流支出，都要報黨產會核准，萬一連中影八德公司的經費都遭凍結，將會影響到中台灣影視基地的營運。

台中市政府新聞局長黃國瑋說，黨產會宣告的附隨組織是中影公司，不是中影的子公司，中影八德公司的一部份資金已到位，沒有影響影視基地的營運。

林祈烽說，過去國民黨一黨獨大，把國家資源都當成黨產，連拍電影的中影公司都是國民黨的黨產；去年不當黨產處理委員會已判定中影公司是不當黨產，資金運用都要受到不當黨產委員會的管控，中影八德公司雖然是中影的子公司，但卻是中影公司百分之百轉投資的，未來中台灣影視基地的營運，是不是會受到嚴重的影響？

林祈烽質疑，新聞局指前任局長吳皇昇都有把工作完整交接清楚，但吳前局長在8月底去了一趟紐西蘭，考察當地知名的電影特效公司，不過，新聞局的工作報告卻隻字未提，吳前局長承諾的邀請策展等事宜，黃局長還要不要推動？

黃國瑋指出，不當黨產處理委員會宣告中影公司為不當黨產後，也曾一度凍結中影八德公司要給中台灣影視基地使用的一部份資金，但後來可動支了，這部份資金流向，已獲黨產會認定中影八德公司不是國民黨的附隨組織。至於吳前局長去紐西蘭的事情，黃局長表示，因出國報告還在處理中，所以沒有列入工作報告中。

林祈烽強調，中影八德公司是中影公司百分百持股的子公司，既然母公司的資產都被凍結，資金運用都要呈報核准才可動支，怎麼可能子公司的資產會沒有影響？對於黃局長的說法，他高度存疑，將要求新聞局提供相關往返公文、中影八德公司的保證文件，以確保台中市政府的權益。

(中時 )