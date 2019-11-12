香港反修例風波延燒，昨示威者發起「三罷」，警察實彈打傷示威者，另有反對示威人士遭潑灑及點燃易燃液體。中共政法委及官媒今齊聲「撐警」，支持警員向暴徒開槍是「國際標準」，又斥暴力極端分子焚燒普通市民是挑戰香港的法律底線。

中央政法委昨深夜透過微信公眾號「長安劍」發文，以題為〈暴徒襲警奪槍，港警果斷開槍：這是對待暴徒的「國際標準」〉稱修例風波以來，暴徒行兇的手段變得愈來愈殘忍，假如槍枝落到暴徒手中，後果將不堪設想。遇到此等襲警奪槍的情況，全世界警察反應都是一樣。香港警察果斷開槍，是打擊嚴重現行暴力犯罪、保護市民，也是盡到了專業人士應盡之職。並反問，「香港暴徒襲警搶槍，此時不開槍，要槍何用，要警察何用？」

文章指出，暴徒散布的謠言，妄圖把警察執法行為妖魔化，並狠評有人在幕後透過一些別有用心的謠言，慫恿街頭青年往前衝，把他們的生命當踏腳石，自己卻躲在鍵盤後吃「人血饅頭」、謀取私利。

《央視》亦發表「熱評」指，目前的這場鬥爭已是一場關乎香港前途命運的「生死戰」「保衛戰」，已經到了退無可退的地步。「特別是一些暴徒已經喪失了對法律最起碼的敬畏之心，他們嗜暴，無所不用其極，回敬他們的只能是最嚴厲的執法......故此，我們旗幟鮮明地支持警隊嚴正執法，果斷執法，確保香港社會治安和市民的生命財產安全。」

(中時 )