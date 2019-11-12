松果購物(6740-TW)表現開紅盤，1111單日交易額創下開站至今單日新高紀錄，較平日交易額成長近600%，更較去年雙11當天大幅增長190%，為11月表現帶來強勁挹注。

松果購物總經理吳佩雯表示，今年整體市場狀況較去年表現更佳，我們看待雙11檔期常態是大者恆大，相對小的平台要在雙11闖出好成績更顯不易，但今年松果購物卻展現絕佳的成長力道，在雙11當天中午就超越去年雙11全日表現，最終更創下單日年成長190%的交易額表現，超乎我們自己的預期成長幅度，這也顯見松果購物今年度在市場能見度及表現上有很卓越的躍進。

松果購物今年雙11祭出全站超過25萬件商品有感下殺回饋，並善用行動端優勢搭配AI運用推出波段品類日造節，天天打出帶路雞爆品促動進站轉換，有效堆疊消費力道並帶動舊客的激活及新客的導入，同時透過「全民奪寶樂」百戳百中人人有獎遊戲活動機制，推進消費者回訪跟黏著度，整體「全民奪寶樂」參與度較過去遊戲活動表現也增長達2.5倍，成為雙11大檔導流引客的最佳助攻手。

根據松果購物數據顯示，雙11檔期熱銷品類仍以居家生活類買氣最佳、其次為3C家電及服飾婦幼，進一步解析，生活快消品衛生紙、洗衣膠球在雙11大促期間仍成為熱門囤貨王，3C家電類包含藍芽耳機、除濕機、智能體重計及氣炸鍋等品項都有倍增的銷量表現，特別值得一提的是今年的熱銷爆品【Future Lab. 未來實驗室】FREEZONE 零負重包及【野人舒食】- 高蛋白舒肥雞胸皆創下驚人的銷售佳績，成為今年雙11的搶購亮點。

松果購物觀察自11/11 00:00分起網站流量即較平日成長超過3倍，高流量也帶動整體交易額表現快速彈跳，於中午左右即超越去年雙11全日交易額表現，買氣熱度更持續延燒，於18:00後的下班時間交易額貢獻超過全日的50%，全站高峰從晚間20:00開始顯著起飛，Web高峰在21:00就先出現， Mobile則落在23:00帶入全日最高流量，顯見越晚行動端流量越大，幫助消費者最終搶購持續剁手，整體雙11行動端交易額佔比更高達8成。

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