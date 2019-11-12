今年以化裝舞會為主題。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

首度規畫難得一見「皇家名琴」限定展及獨家演奏。（奇美博物館提供／曹婷婷台南傳真）

奇美博物館去年首辦耶誕週末引起熱烈回響，湧入5萬人共襄盛舉，今年以「化裝舞會」為主題，12月14日起連續2個星期六、日舉辦「聖誕週末」活動，現場將有一群來自19世紀皇室貴族與耶誕老公公一同現身，邀民眾大玩扮裝；另有皇家藏品推薦、皇家聖誕市集、精緻音樂饗宴等，更首度規畫難得一見「皇家名琴」限定展及獨家演奏，歡迎男女老少前來體驗，12歲以下兒童免費入場。

奇美博物館去年首度舉辦「聖誕週末」，今年在眾人期待下再度續辦，副館長廖婉如表示，博物館一直希望傳遞溫暖與幸福，去年耶誕活動推出後，看到不分男女老少玩得非常盡興，因此今年決定續辦，希望讓民眾在台灣就能體驗西方佳節歡樂氣息。

今年也以充滿浪漫情調的「化裝舞會」為主題，由於化裝舞會原是西方皇室貴族的社交活動，因此這次將引領大家穿越時空來到西洋古典皇家舞會現場，由穿著華服的皇室貴族與聖誕老公公共同開舞，歡迎民眾化身為時尚紳士名媛出席盛會。

館方貼心表示，即使沒有任何扮裝也不用煩惱，館方已經準備好舞會面具，憑有價入場券即可兌換面具乙個（數量有限，送完為止），同時還有DIY手作課程，大小朋友都能動手自製舞會面具；民眾若自備舞會面具或配件，還可兌換聖誕小禮。此外，想跳舞又擔心舞技不佳，現場也有舞蹈教學，由專業老師教授舞步，就算是初學者也能輕鬆翩翩起舞！另規劃芭蕾、華爾滋、Swing等舞蹈表演輪番登場。

除了體驗「化裝舞會」歡樂氣氛，活動期間館內常設展與特展從早到晚開放參觀，館方並精選皇家貴族相關展品一次推薦，作品涵蓋藝術廳、樂器廳、兵器廳、動物廳，讓遊客感受皇室美學品味。

特別的是，4把珍藏已久的「皇家名琴」首度同台公開展出，包括世界唯一公認最古老的大提琴「法皇查理九世」、擁有法國皇室徽章的「亨利四世」中提琴，以及比利時「奇美王子」中提琴、俄國沙皇姻親Comte Doria家族的大提琴等，民眾除了能欣賞難得一見的百年名琴風采，還能親耳聆賞這些當年深受皇室青睞的優美琴聲。

正在進行的「有影無影？影子魔幻展」也是展覽重頭戲，作品《假如我是愛麗絲》邀請大家用「影子」扮裝，化身紅心皇后或愛麗絲；孩子們最喜愛的互動區則將加入應景耶誕飾品作為投影遊戲的素材；活動期間的周日晚上，也將找來「台灣首席手影大師」張正龍舉辦手影互動表演。

備受遊客喜愛的「皇家聖誕市集」，將集結70家風格攤位，「精緻音樂饗宴」安排弦樂、管樂、爵士樂等多元聖誕主題音樂演奏，四天活動總計16場音樂會、百位演出者共襄盛舉，不乏多位奇美藝術獎優秀得主的專業演出。其他還有充滿佳節氣氛的幸福聖誕樹、越夜越美麗的燈光秀、大小朋友玩不膩的旋轉木馬等。

奇美博物館「聖誕週末－化裝舞會」將於12／14（六）、12／15（日）、12／21（六）、12／22（日）每天9：30至22：00登場，範圍包括戶外園區及館內展廳。活動4天凡入園即需購票，預售票290元，11月13日起於ibon售票系統開賣；活動現場票：全票380元、台南人優惠票300元，12歲以下持有效證件可免費入場，詳情請關注奇美博物館臉書或上官網查詢。

(中時 )