兩岸春節加班機目前沒有著落，今日有大陸媒體報導，台灣民航局明確表示拒絕。交通部民航局稍早回應，「和事實情況並不相符」。

據悉，大陸多次就延長2020年春節加班機的執行時間與我方溝通，規劃1月4日至2月15日的春節加班機，但有消息指出，我方拒絕延長2020年春節加班機的執行時間。

民航局表示，目前正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫之中，也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。

民航局指出，我方一向高度重視春節期間民眾往返兩岸之旅運需求，兩岸民航主管部門多年來的溝通及聯繫，已建立春節加班機完整機制，均能順利安排及執行兩岸春節加班機。

在陸客來台大量縮減情形下，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，兩岸春節加班機目前正在調查需求，亦應足以因應大陸台生、台商及其家屬返鄉過節需求。至於對岸傳出民航局拒絕春節加班機時程相關安排，因雙方仍在連繫處理中，和事實情況，並不相符。

(中時 )