大陸的中國民航網今天公布訊息：從海峽兩岸航空運輸交流委員會瞭解到，應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，便利兩岸航空業者自2020年1月4日至2月15日期間安排春節加班機，滿足台胞返鄉需求。目前，台民航主管方面已明確表示拒絕。

交通部民航局表示，目前民航局正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫之中，也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。

民航局表示，我方一向高度重視春節期間民眾往返兩岸之旅運需求，兩岸民航主管部門多年來的溝通及聯繫，已建立春節加班機完整機制，均能順利安排及執行兩岸春節加班機。

在陸客來台大量縮減情形下，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，兩岸春節加班機目前正在調查需求，亦應足以因應大陸台生、台商及其家屬返鄉過節需求。

至於對岸傳出民航局拒絕春節加班機時程相關安排，因雙方仍在連繫處理中，和事實情況，並不相符。

(旺報 )