台中市沙鹿區德林宮管理委員會舉辦寫生比賽，配合「2020台灣燈會在台中」為延伸主題，國小高年級組第一名作品。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市沙鹿區德林宮管理委員會舉辦寫生比賽，配合「2020台灣燈會在台中」為延伸主題，國小中年級組第三名作品。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

教育局長楊振昇（左四）親自頒獎給得獎者。（台中市政府教育局提供／陳世宗台中傳真）

台中市沙鹿區德林宮管理委員會，每年均舉辦學生寫生比賽，今年已邁入第八屆，主辦單位以在地土地公形象為主角，並配合「2020台灣燈會在台中」為延伸主題，除提升學童藝術涵養，亦將繪畫與花燈傳統技藝相結合。

德林宮主任委員王世雄指出，感謝盧市長、教育局楊局長及在地企業的支持，此項賽事是臺中市海線區域寫生比賽重要的指標，更獲得市政府的認定，今年參賽對象更涵括整個大臺中市，期望透過比賽，讓臺中市的學生有更多才藝表現的機會。

王世雄說，這次寫生比賽主要創作主題如下：幼兒園組：土地公、婆賞鼠年主燈；低年級組：土地公、婆賞生肖主燈；中年級組：土地公、婆賞創意花燈；高年級組：土地公、婆賞地標花燈；國中組：燈會主燈是土地公公，共五組。

教育局表示，這次賽事除展現學生作品的創意內容與創作技巧，也結合了台中市政府教育局辦理「2020年台灣燈會—全國花燈競賽」的「特色主題花燈」製作，傳承地方美感。

得獎學生作品將於9月底起，在台中市沙鹿區德林宮展出，預計展出到11月30日截止，歡迎民眾前往觀賞小小畫家們的精心創作及在他們眼中的花燈。

(中時 )