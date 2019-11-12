曾以《蘋果花》一曲在七零年代紅遍大街小巷的旅美藝人楊燕，婚後淡出歌壇，日前返台後便積極投入公益活動，上月(19日)出席高雄失智症募款演出活動，因演唱歌曲喚起失智長輩還跟著哼唱，令她非常感動。楊今(11日)接受《中時電子報》專訪時表示「欽佩慈善家陳樹菊女士，期盼她為失智症發聲」。

資深藝人楊燕盼「慈善家」陳樹菊女士為失智症來發聲。(照片/游定剛 拍攝)

楊燕憶起上月出席高雄失智症慈善演唱會，在台上演唱《路邊野花不要採》時，台下突然有位老人從椅子上站起來跟著大聲唱，且咬字清晰、歌詞都有唱對，請他上台再合唱一次，歌詞竟都沒有遺漏。楊燕驚訝表示「事後我才知道，他罹患失智症已二十年時間，歌聲竟可喚起失智症患者深層記憶，功效太厲害了，實在令人感動」。日前高雄市副市長葉匡時，也在演唱會中親為我佩掛失智親善大使彩帶。

挺韓「蘋果花歌后」楊燕向陳樹菊喊話 盼為失智症齊力發聲

楊燕坦言「覺得責任重了，我們每個人都會變老，可能都會得到失智症，且台灣得到失智症越來越多、年齡層也往下降，希望當我老的時候，也有人照顧我」。

楊透露「很欽佩慈善家楊樹菊女士的善舉，願意將終身積蓄一毛一毫奉獻出來」自認自己的力量微薄，盼藉由慈善大使陳樹菊女士力量，一同為失智症患者來發聲。

(中時電子報)