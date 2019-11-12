昨日(11日)警方於西灣河驅散示威者期間連開三槍實彈，腹部中彈的周姓學生被送到東區醫院接受手術，消息指他目前已經止血，病況已由危殆轉為嚴重，病房外有防暴警員看守。另一名因政治立場不同，而遭人點火焚身的男子，身體四成皮膚二級燒傷，至今仍然危殆。醫管局表示，本港昨日多區發生衝突，截至今早共有128人受傷送院

中彈的周姓同學被送到東區醫院接受手術，術後送往深切治療部進一步治理。據悉，周右腹中槍，其右腎及右肝被子彈割傷，肝門靜脈壓破，消息指傷者需切掉少許肝臟並將子彈取出，醫管局指其情況已由危殆轉為嚴重，病房外有防暴警員看守。

周同學為慈幼英文學校畢業生，現就讀香港專業教育學院柴灣院校一年級，修讀酒店款接基礎課程文憑。香港鮑思高慈幼會中華會省發聲明指，對慈幼校友周同學受傷感到「痛心疾首」，嚴厲譴責警方漠視生命的行為，要求成立獨立調查委員會，調查所有涉過分暴力對待市民的事件。

另外，一名姓李（57歲）男子疑阻止黑衣人在港鐵馬鞍山站破壞時，遭人兜頭淋懷疑易燃液體及點火，瞬間全身起火變「火人」，身體四成皮膚二級燒傷，由救護員送院救治，在沙田威爾斯親王醫院深切治療病房留醫，至今仍然危殆。

醫管局表示，本港昨日多區發生衝突，截至今早共有128人受傷送院，包括93男25女，年齡由4個月大至83歲。除了上述燒傷男子情況危殆，有5人情況嚴重(包括中槍男病人)，其餘病人情況穩定。

(中時 )