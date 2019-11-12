導演鈕承澤（豆導）被控性侵電影「跑馬」女性工作人員，依強制性交罪提起公訴，台北地方法院今(12)日上午再度開庭審理，在唯一的「指認法庭」傳喚被害人，以不公開加變音方式，當庭和鈕承澤「對質」釐清事實。

鈕承澤先前庭審都採無罪答辯，後來以七位數逾百萬元和被害人和解，今(12)日庭訊前面對媒體記者詢問：「給付和解金是否代表要認罪」、「是不是想獲緩刑」等問題，如同先前出庭，都未回答，快步走入北院一具有指認功能，設有單面鏡、變聲設備的第18法庭。庭審從上午9點半開始後，鈕承澤離庭上廁所次數不少，頻跑廁所也引起關注，不知是否與被害人到庭指述有無關聯。

檢察官起訴鈕承澤，執導電影「跑馬」，拍攝過程中結識被害女子，2018年11月23日鈕臨時取消召開工作會議，改邀劇組到家中聚會，隔日凌晨劇組人員離開前，被害人原想一同離去，鈕疑似希望女方留下，劇組人員沒注意到被害人有向他們使眼色，女方也擔心會得罪鈕，只好單獨留下打算伺機離開，不料竟遭鈕承澤壓在沙發上，強脫衣褲以手指性侵得逞。

檢察官認為，鈕承澤案發後的歷次發言，完全沒有意識到自己嚴重認知偏差及對被害人造成的傷害，事後又就自己的犯行避重就輕，試圖用「認知不同」卸責，且暗指被害人「與有過失」，犯罪後態度不佳，依強制性交罪起訴並建議法院處以適當之刑。

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(中時 )