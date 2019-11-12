香港125 名各界人士，包括前財政司司長曾俊華、前運房局長張炳良、前公務員事務局局長王永平、前中文大學校長沈祖堯及商界盛智文等今日在報章刊登「保區選、一票顯民心」為題的全版廣告，指一場公平、公正及和平的選舉是理性解決社會爭議的有效方法， 呼籲港府應盡最大努力確保區議會選舉順利進行，「不可因別有用心人士干擾而取消」，否則將對社會帶來更大不穩定及撕裂。

聯署廣告今於《明報》刊出，聯署者除了曾俊華、張炳良、王永平等前政府官員外，還有不少各界人士，包括港大學者陳文敏、張達明、陳祖為。商界有蘭桂坊之父盛智文、香港總商會行政總裁袁莎妮等，宗教界則有浸聯會會長羅慶才、前基督教協進會會長袁天佑。

聯署信指出，政府需盡最大努力，確保區議會選舉順利進行，不可因別有用心人士干擾而取消，否則將對社會帶來更大不穩定；又稱一場公平、公正及和平的選舉是應有的公民權利，也是以和平理性解決社會爭議的有效方法。

聯署者最後呼籲港民在目前嚴峻的環境下踴躍參與投票，讓執政者了解他們的想法，「請你為香港，投下你手中的一票」。

(中時 )