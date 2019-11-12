大陸媒體報導，從海峽兩岸航空運輸交流委員會了解到，應大陸台胞以及部分航空業者的要求，大陸民航業務技術人員多次就適當延長2020年春節加班機的執行時間與台方溝通，「但台民航主管方面已明確表示拒絕」。交通部民航局今（12）日對此鄭重否認，表示因雙方仍在連繫處理中，陸媒報導的說法和事實情況「並不相符」。

民航局指出，目前正循慣例，就兩岸春節加班機安排事宜處理聯繫之中，同時也正在調查台商、台生等春節返鄉需求及航空公司的運能及加班機需求等，但並未觸及到春節包機以外的事宜。

民航局表示，我方一向高度重視春節期間民眾往返兩岸之旅運需求，兩岸民航主管部門多年來的溝通及聯繫，已建立春節加班機完整機制，均能順利安排及執行兩岸春節加班機。

在陸客來臺大量縮減情形下，民航局說，兩岸定期航班尚有大量運能未被運用，兩岸春節加班機目前正在調查需求，亦應足以因應大陸臺生、臺商及其家屬返鄉過節需求。

至於對岸傳出民航局拒絕春節加班機時程相關安排，因雙方仍在連繫處理中，和事實情況，並不相符。

(工商 )