孤單一人面對罹癌事實，這畫面光想像就讓人難受！一位女病人前去求珍外科醫師江坤俊，他問有人陪來看病嗎？她回說，我是單親媽媽，只有一個人，他看病人帶著一個小男孩，不由一陣心酸說，「怎麼會是一個人，我不是人嗎？」醫者視病如親，說出這樣暖心的話，惹哭了一堆網友。

基隆長庚外科醫師江坤俊今早在臉書上發文，分享他與一位女病人的互動，其中對話溫暖，顯示出醫者的仁慈，病人的勇敢，感動了許多網友為之落淚。

江坤俊提到，她是一位穿著很樸素的50多歲的婦女，進來門診時旁邊還跟著一位頑皮小男孩，她說她左邊乳房和左上臂有長東西，江坤俊先摸了摸她手臂上的，確實有摸到幾顆硬硬的，不像是脂肪瘤。再請她把內衣解開，一摸她乳房，就摸到一塊快要10公分大的硬塊……腋下也都是硬硬的……。

江坤俊問她「這多久了？」，病人回答「1年多了吧」，「妳知道這可能是乳癌嗎？」出乎意料之外的是，她竟然笑了……然後她慢慢的從袋子裏拿出一疊病歷……。原來她1年前就做過切片證實是乳癌了……。

江坤俊問說，「這一年多妳怎麼不，治療？」，她笑一笑沒有回答，他繼續追問，「那妳今天為什麼來找我？」，她說，「江醫師，你忘了嗎？是你叫我來的」，江坤俊感到疑惑，「我叫妳來的？」，「對啊，那天我在XX醫院聽你演講，結束後我在電梯裏問你一些問題，你說還有問題的話，可以來找你，因為你說了，所以我來了」。

江坤俊問，「今天有其他人陪妳來嗎？」他不太敢問到她的先生，因為有預感……果然她說「我是單親媽媽，我就一個人」，看了看她，又看了看旁邊在玩的小男孩，突然心裏有一陣酸，他說，「怎麼會是一個人，我不是人嗎？」「既然妳願意出來了，那就別走了，我陪妳一起」。

江坤俊最後感恩的說，「真的很謝謝妳讓我知道，有乳癌病人會因為我而願意走出來」。網友們聞言好感動，「醫師的一句話，會是患者心中最強的護盾」、「『怎麼會是一個人」 這句讓我淚潸了，江醫師的溫暖。」、「單親媽媽生活中的無助沒人可以幫忙，醫生的話讓她備感溫暖」、「好心疼單親媽媽的勇敢」、「醫生有溫度的話，讓人重燃了希望」。

(中時電子報)