香港區議會選舉11月24日投票，選戰進入最後衝刺階段。但市面上因連月來警方被指濫權濫暴所引發的警民衝突卻久未平息。林鄭月娥今早（12日）出席行政會議前被問及是否會為推遲區選的決定定下死線，她表示，今年有「特殊情況」，令選舉並非「安全有序」，但不會為推遲區選的決定定下死線，會考慮選管會的危機管理委員會意見後再做決定。

今日有逾百名高官名人聯署促請政府確保11月24日的區議會選舉順利舉行，呼籲「不可因別有用心人士干擾而取消，否則將對社會帶來更大不穩定」。林鄭早上被問到區議會選舉推遲與否，政府是否有下決定的死線時，她就稱，區選是嚴肅問題，又稱「區議會選舉相當重要，是我們政治體制重要一環，涉及400多萬選民」，她承諾會盡努力讓區選「公平公正，安全有序」進行。

民再發起「三罷」行動，在多區堵路，務求達到癱瘓香港。林鄭形容是極為自私的行為，激進人士干擾路面和公共交通，是想造成香港停擺，不能返工返學現象。她對各行各業市民，仍緊守崗位，不向激進行為妥協，對他們表示敬意。她再次呼籲要全城止暴，又呼籲大學當局要勸學生，不應該參與暴力的行為。

監警會國際專家批評監警會欠調查能力一事，對此林鄭指，監警會主動提出審視反修例風波中警方程序上有否改善的地方，政府當時是支持，亦歡迎監警會找國際專家提供海外意見。她指，要等監警會考慮國際專家意見和發表報告後，政府才會回應，政府將密切留意初步報告和審視報告的建議。

(中時 )