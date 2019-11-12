時代力量今上午召開提名小組會議，初步確認不分區名單及排序，時力預計不分區立委提名10席，暫定第1名為環保運動人士陳椒華，前主席邱顯智列第2名，立委黃國昌排第4名，前北市府顧問「翟神」翟本喬第6名，第8名陳永興，其餘人選皆為女性，詳細名單及排序仍待確認，預計下午決策委員會後對外公布。

據悉，時力不分區名單及排序部分，男性人選幾乎是定案，比較意外的是，原定排在第2名的翟本喬，因邱顯智積極爭取列入安全名單內，黨中央基於黨內和諧，把翟跟邱的排序對調。

外界矚目的黃國昌部分，黨主席徐永明曾多次表示，為衝刺時力的政黨票，打算把黃國昌排在第4名，即便台北市長、民眾黨主席柯文哲認為黃排第4名會被做掉，加上民眾黨拋出願意給黃國昌列第1名，時力仍按照原本規畫將黃排在第4名。

這份名單下午將於時力決策委員會討論後確認，預料男性人選不會有所變動，女性人選決策委員會還要再評估意願等因素決定，時力發言人陳志明預計下午3點出面說明，轉述決策委員會決議。

(中時 )