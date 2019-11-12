前行政院長張善政（左）與妻子張琦雅（右）。（圖／翻攝自YouTube）

國民黨總統參選人韓國瑜，昨日（11）公布副手就是行政院前院長張善政，「國政配」正式出征！有人翻出今年5月張善政《做事的人：張善政的斜槓探索人生》新書發表會，神秘嘉賓就是太太張琦雅！張琦雅凍齡的美貌、高雅的氣質、卓越的談吐與機智的應對，讓各界大讚。

張琦雅出席張善政新書發表會擔當神秘嘉賓，一上台就用燦爛的笑容收服現場觀眾，並用國、台、英三種語言向大家問好：「各位舊朋友、各位新朋友、各位小朋友，大家晚安！大家晚安大家好！」流利的英文，更讓各界驚嘆不已。

不僅如此，在用英語問好後，張琦雅又立刻轉回「台語聲道」，拉著先生張善政道：「我的先生站在我的旁邊，大家都知道『電腦會選花生』，那這個英俊的阿桑就是用電腦選出來的！大家說電腦有沒有聰明？」俏皮的比喻，讓全場大喊：「有喔！」

緊接著，張琦雅又轉回「國語聲道」，感性表示：「我可以說是他（指張善政）人生中很重要的一位夥伴，不敢說最重要……」張善政立刻搶答：「最重要！最重要！」張琦雅則露出甜蜜大笑，接續道：「但是我卻是他獨生子的母親！我也是我公公、婆婆唯一的媳婦！我跟他結婚32年，在此時此刻，我有一個感想：生逢其時、恰如其分、真誠的奉獻，是人生最美好的事情。那我覺得我的先生，他就是懷抱著這樣的心願，來為台灣服務！各位有沒有同感呢？」在座來賓驚訝張琦雅「竟然還這麼年輕」，並熱烈大喊：「有！」

(中時電子報)