長榮航空趙姓空服員在今年工會罷工期間，因持續服勤，在公司內被同事以「汪、汪」，象徵她是忠犬。她在臉書社團分享此事後，遭張姓空服員於個人Instagram上評論趙姓空服員的臉書貼文，指「這種腦婊怎麼還不滾膩」等言論。桃園地檢署偵結後，依照妨害名譽提起公訴。

檢方調查，趙姓空服員在罷工期間，並未參與罷工行動，在公司服勤時，被其他空服員以「汪、汪」，指她是公司的忠犬。因此趙女在臉書社團「綠絲帶園地」分享自己的經驗。

不過另名張姓空服員，則在個人IG帳號上以限時動態，轉貼趙女的貼文，並以文字寫上「這種腦婊怎麼還不滾膩」、「好多人很期待我80牠誒」、「那四不四不要讓牠失望膩」等語，張女得之後提起告訴。

檢方偵結，認為張女原意是要羞辱趙女，並非要恐嚇，因此恐嚇罪嫌不足。不過張女使用「婊」、「牠」分別指以性交易為業的女子、動物，還有侮辱他人意思，涉嫌公然侮辱，因此提起公訴。

(中時 )