賴士葆說，蘇貞昌真的很會凹。(陳信翰攝)

國民黨立委賴士葆今日上午於立法院質詢行政院長蘇貞昌時表示，蘇貞昌近日在台南替民進黨立委候選人站台時，說蔡英文總統「領導無方」。蘇貞昌回應，當時他講的是台語，所以是有的意思。賴士葆說，蘇貞昌真的很會凹。

賴士葆另指出，日前蔡英文總統出席全國醫師後援會活動時，竟然當眾點名榮總沒有醫師到場支持。賴士葆質疑執政黨會秋後算帳。蘇貞昌表示「那是總統開玩笑輕鬆啦。」

賴士葆說，當日蔡英文總統當眾詢問「現場有沒有榮總醫師出席？」蔡英文總統發現沒有後，竟脫口而出「那榮總我就記下來了。」賴士葆質疑，蔡總統恐會因此懲處榮總。但蘇貞昌回應，這是蔡英文總統緩和現場氣氛所展現的幽默。

賴士葆表示，前行政院長賴清德在參與民進黨總統提名黨內初選時，曾上電視專訪公開呼籲，蔡英文總統不要用國家機器打壓賴清德。結果賴清德現在被逼迫要和蔡英文總統組成「蔡賴配」。

賴士葆認為，蔡英文總統若和蘇貞昌組成「蔡蘇配」比「蔡賴配」好。蘇貞昌回應，對不能做事情的位子(副總統)，沒有興趣。

(中時 )