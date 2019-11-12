苗栗縣副縣長鄧桂菊、經濟部長沈榮津、總統蔡英文、行政院政務委員龔明鑫、沃旭能源亞太區總裁柏森文，進行啟用儀式。（巫靜婷攝）

海洋風電由沃旭能源、JERA、麥格理綠投資集團、上緯共同開發。（巫靜婷攝）

沃旭能源亞太區總裁柏森文、經濟部長沈榮津、苗栗縣副縣長鄧桂菊等人，陪同總統蔡英文視察「海洋風電」風場。（巫靜婷攝）

總統蔡英文視察「海洋風電」風場，指出風機建置過程，經歷強風、地震，工程上均能一一克服。（巫靜婷攝）

海洋風電22支風機，建置於台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處。（巫靜婷攝）

海洋風電22支風機，建置於台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處。（巫靜婷攝）

海洋風電22支風機，建置於台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處。（巫靜婷攝）

推動綠能轉型，台灣首座商業規模離岸風場「海洋風電」，12日在苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港舉行啟用典禮，第2階段20支容量共120MW風機，在今年10月全數完工，陸續進行240小時的試運轉，預計於今年底商轉，屆時每年可為12.8萬戶家庭提供乾淨能源，減少超過24萬5600噸碳排放量。

海洋風電位在台灣西北苗栗縣海岸約2至6公里處，由沃旭能源、JERA、麥格理綠投資集團、上緯共同開發，第1階段2支共8MW示範風機，已於2017年4月商轉，第2階段20支風機容量共120MW全數完工，22支總裝置容量128MW的風機，預計年底正式商轉，上緯負責為期15年的維運工作。

沃旭能源亞太區總裁暨台灣董事長柏森文（Matthias Bausenwein）致詞時表示，海洋風場啟用是台灣離岸風電的重要里程碑，累積發電量達53.9百萬度，可支應家庭年平均用電9000天，二氧化碳減排量相當於100萬輛摩托車的碳排放量，展現綠能永續發展的承諾。

上緯投控總經理詹明仁表示，自2010年上緯投入離岸風電開發，很驕傲地將第1座離岸風場「海洋風電FORMOSA 1」交給台灣社會，花費約5個月施工，致力將國產化零件投入風場建置，上緯所製造風力葉片用樹脂已用於風機葉片的製造，海洋風場完工為離岸風電政策2025年5.7GW立下重要里程碑。

總統蔡英文致詞時表示，「幾年前，如果跟大家說，國家正邁向綠能國家，很多人難以想像，現在事實證明我們做到了」。她指出，推動「非核家園」時，很多人唱衰，指這「太躁進」，如同10幾年前，高鐵興建時，很多人保留態度。然而，台灣的進步，不能因政治口水而停下，唯有堅持向前，才能看到成果。

海洋風電完工啟用典禮。

(中時 )