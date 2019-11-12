台大謝姓資優生年初傳出涉嫌性侵毆打2名前女友，先前針對1女提告部分不起訴，但謝男因與另名女友爭吵時，抓傷對方雙手，台北地檢署今依傷害罪嫌起訴謝男，至於女友提告性侵部分，亦因事證不足，不起訴。

台北地檢署偵辦謝姓台大生遭控疑涉性侵2女案，上月先針對1女指控性侵、捏胸傷害部分偵結，因該女子自認是被說服和謝男發生性關係，另傷害部分則逾6個月告訴期，予不起訴。

另名女子則控稱，今年1月間，她遭謝男強迫發生性關係，謝男否認犯罪，辯稱當天2人確有爭執，但後來2人也上床了。

檢警調查，當天2人為電腦使用問題發生爭執，女子怒砸謝男筆電，謝男為搶回筆電時，與女子拉扯，造成她雙手臂等處受傷，認為性侵事證不足，僅依傷害罪嫌起訴謝男。

至於該女子砸毀謝男筆電，事後假冒謝男名義，上網po文「我性侵了女生」，檢方另依毀損、妨害電腦使用等罪起訴女子，正由法院審理中。

(中時 )