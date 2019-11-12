歐盟官員：川普將延後決定加徵歐盟汽車關稅 13:392019/11/12 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 路透引述歐盟官員說法指出，美國總統川普將於本周宣布延後決定是否對歐盟汽車加徵關稅的決定，可能會延期6個月再做決定。 歐盟官員11日（周一）透露，「我們從政府那裡得到明確指示，本周不會對我們課徵關稅。」 川普政府最遲要在本周四決定是否要向歐盟汽車進口提高關稅。川普之前已在5月宣布延後6個月。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月3日時曾表示，在與歐盟、日本、韓國車廠進行「良好的對話」後，美國可能不需要採取這類措施。 (工商 ) #歐盟 #川普 #官員 #美國 #汽車 也許您會感興趣 推薦閱讀 退出巴黎協定 川普有恃無恐 04:092019/11/08 論壇廣場 遭川普開除後 美前司法部長回鍋競選國會議員 15:072019/11/08 國際 看看庫德族！美專家：川普可能拋棄台灣 16:372019/11/08 國際 陸真討厭川普？這關鍵讓北京盼他再幹四年 13:032019/11/09 國際 烏克蘭電話門第2彈 川普擬公布4月通話紀錄 09:292019/11/10 國際 工商社論》中美貿易戰將譜休止符？ 04:102019/11/11 財經要聞 澄清通烏 川普擬明發布電話紀錄 04:102019/11/11 兩岸要聞 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 14:202019/11/11 國際 川普彈劾公開聽證將登場 電話門重點一次看 15:202019/11/11 國際 川普對陸硬起來背後...港媒曝關鍵 19:012019/11/11 財經 國際熱門新聞 港示威者遭槍擊命危 陸網民嗨了 - 國際 致命人證 川普面對彈劾大罩門 - 國際 氣氛不妙 大批陸生逃出香港了 - 國際 寄望美國「光復香港」恐是拜錯菩薩 - 國際 會出人命！前駐聯大使爆料 這2高官早想出賣川普 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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