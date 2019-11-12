路透引述歐盟官員說法指出，美國總統川普將於本周宣布延後決定是否對歐盟汽車加徵關稅的決定，可能會延期6個月再做決定。

歐盟官員11日（周一）透露，「我們從政府那裡得到明確指示，本周不會對我們課徵關稅。」

川普政府最遲要在本周四決定是否要向歐盟汽車進口提高關稅。川普之前已在5月宣布延後6個月。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）11月3日時曾表示，在與歐盟、日本、韓國車廠進行「良好的對話」後，美國可能不需要採取這類措施。

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