新竹68歲張姓老翁長期肩頸緊繃僵硬，脖子肩膀反覆疼痛，求醫復健治療皆無改善，求診中醫大新竹附設醫院，中醫科醫師黃詩偉評估張翁屬反覆頑固性疼痛，適合使用「小針刀療法」治療，經在患處筋結點上治療後，張翁說肩頸緊繃疼痛感減緩，肌肉也恢復約60％。

「小針刀療法是一種經皮微創軟組織鬆解術！」黃詩偉說明小針刀是將傳統中醫的針灸「針」和西醫的手術「刀」，結合為一體的微型醫療器械，將針灸改為刀刃狀，既有傳統針刺療效，又能達到閉合型切割鬆解減壓的效果。

黃詩偉說，現代人因工作或者3C產品使用姿勢不良，長期、反復及持續壓力集中，導致肌肉、韌帶、筋膜等軟組織代償性增生或者肥大，使軟組織纖維化或造成沾黏，影響活動功能，容易產生腕隧道症候群、媽媽手或網球手肘。

黃詩偉指出，這種常見的肌腱炎、神經痛，頑固性疼痛或療效不佳的長期痠痛，使用「小針刀療法」比較能達到治療效果。

黃詩偉並說，小針刀作用在軟組織可鬆解沾黏、降低關節內壓力、減低張力、增加關節活動角度，手術的創傷小，沒有疤痕又沒風險，患者經治療後，姿勢和習慣要矯正，才能避免疼痛再次發生。

(中時 )