就在老對手費德勒（Roger Federer）輸掉ATP年終總決賽小組賽第1場比賽後，現任世界球王納達爾（Rafael Nadal）也在小組賽首戰失利，2比6、4比6飲恨德國22歲好手祖維瑞夫（Alexander Zverev），中斷對戰6連勝，賽後遇到令他無言的發問，讓他心情更加不美麗。

納達爾幾周前和愛情長跑15年的女友西絲卡（Xisca Perello）完成終身大事，一位記者問他婚姻生活是否影響他對網球的專注度，納達爾先是問：「你現在是要問我這個？你是認真問還是開玩笑？你是認真的嗎？」

當記者回答是認真的，納達爾爆氣回應，他很訝異會被這麼問，畢竟他已經跟同一個女孩交往這麼多年，場下生活也過得相當穩定，不論手上是否帶上婚戒都不會影響他們，「就我場下私生活，我也是普通男人，或許對你來說…請問你跟你伴侶在一起多久？」

該記者回答30年，納達爾隨後說：「那之前呢？或許你也不確定？好吧！現在開始進入西班牙文問答，這真的狗屎般的問題，謝謝你。」

會後該名記者否認自己指責納達爾因為婚姻分心，表示自己只是好奇婚姻生活如何對納達爾在網球上情感及比賽強度的影響。

(中時電子報)