在阿里巴巴商業操作系統的助力下，新消費帶來新增量，線上線下實現共同增長，數位經濟正在與實體經濟全面融合。2019天貓雙11全球狂歡節在屢創紀錄下完結，全日24小時商品交易總額2684.4億元（人民幣，下同），較2018年的2,135.5億元增長25.7%，成為新消費的又一里程碑。

淘寶天貓總裁蔣凡表示︰「新消費深刻重構了人、貨、場，驅動了前所未有的商業數位化變革。這樣的變革，發掘了商業新人口，創造了商業新供給，帶來了商業新行為。今年參與天貓雙11的用戶，比去年全天新增了1億多。新消費以多元化供給、內容化社區化新消費場景，調動了最廣泛的消費者參與，也成功地服務了更多的人。在新消費的場景裡，我們產生了更多的新消費行為，帶給消費者更豐富、更多元的購物體驗，這也為品牌和商家帶來了更大的增長機會。」

淘寶直播成品牌銷售強大助力

淘寶主播在直播間賣力銷售(圖/天貓提供)

2019天貓雙11開場01時03分，淘寶直播引導成交超去年全天。早上8時55分，淘寶直播引導成交突破100億元。截止早上10時，淘寶直播成為品牌新增長點，超過一半天貓商家都通過直播進行銷售，家裝和消費電子行業直播引導成交同比增長均超過400%。

「下沉市場（三線或以下城市）」成創新紀錄重要動力

通過定製款貨品的供給，深度觸達下沉市場。天貓雙11前兩個小時，聚划算「千萬爆款團」誕生了216個銷售破十萬件的爆品，超7,000個百萬單品及576個千萬單品。由於下沉市場連鎖藥店的加入，阿里健康O2O新零售訂單量今年整體同比增幅達300%。今年雙11，包括北、上、廣、深、杭、蓉、漢、合、南、濟的十個城市正式上線7×24小時急送藥，核心城區30分鐘以內送達。

亮眼的銷售成績單

天貓雙11期間，1,167家天貓旗艦店2.0核心試點商家進店消費者同比去年超過50%，雙11當天購買筆數轉化率同比去年提升超過20%。 今年天貓國際進口新品首發多達12萬件，新入駐品牌同比超過300%。

「5G手機」成為熱門搜尋字詞，在天貓雙11期間，搜索量達1,000萬。掃地機械人在9小時內就已賣出40萬台。多個電器品牌也取得非凡的銷售表現，其中格力智能家電成交額值用了5分鐘就錄得破億元銷售，美的智能家電用了10分鐘，而海爾智能電視就用了30分鐘。

農產品在天貓雙11的銷售同樣表現亮眼，位於中國各個省市區的農產品基地，為消費者直供源頭農貨。707個縣4548款優質農貨入駐了阿里興農脫貧會場，剛到中午成交額就超過了去年全天。

(中時 )