歐洲聯盟官員表示，美國總統川普預計會在這週宣布他將延後決定是否針對歐盟汽車及汽車零組件加徵進口關稅，可能會再度延後6個月。

路透社報導，一名歐盟官員今天表示：「我們有來自行政部門的可靠跡象顯示，（美國）這週不會對我們課稅。」

川普政府應在11月14日截止日前決定是否援引貿易擴張法232條（Section 232），以國家安全為由，對進口汽車及零組件課徵最高達25%的關稅。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）3日表示，在與歐盟、日本及南韓汽車製造商進行「良好對話」之後，美國也許不需要類似的關稅。商務部正監督一項關於汽車進口對國家安全影響的調查。

川普已於今年5月暫緩在相關關稅議題上做決定，時效6個月；若再次延後，全球汽車製造商應該會鬆一口氣。

川普明天可能會在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）的演說中提到汽車關稅議題；白宮發言人僅表示，川普的演說或許會聚焦於他的稅制及貿易政策如何有助於強健的經濟復甦。

歐盟官員說，川普可能再度延遲6個月做決定，但他的行動不可預測，他也可能持續以汽車關稅來威脅歐洲，畢竟美國與歐盟明年還要繼續貿易談判。

一名歐洲外交官表示：「我們認為目前什麼都不會發生，但關稅威脅作為一種手段，會一直存在。」

美國政治新聞機構Politico今天也引述不具名人士的消息報導，針對歐盟汽車關稅議題，川普可能會宣布再度延後6個月做決定。

(中央社)