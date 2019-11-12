市長林智堅（中）與徐家人合影。（市府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹市高出生率號稱「全國最會生」，竟有32歲徐姓夫婦拚6胎，是竹市近10年來首見。市長林智堅前往致贈4萬元生育津貼及奶瓶等禮物，期許年輕夫妻學習「能生、敢生、願生」的精神，市府也會持續營造友善的育兒環境。

徐千祥和林沂澂夫妻說，他們對生育秉持隨緣態度，生了2個男孩後想生女孩，懷第3胎女兒生下後，希望能再有個女兒彼此作伴，但第4胎是男胎，又鼓起勇氣拚第5胎女孩，而10月生下的第6胎是意外懷孕，恰好是女兒，就這樣碰巧湊成3個「好」字。

夫妻倆並說，他們都很喜歡小孩，也想讓孩子們在成長過程中，有手足可以一起玩樂和談心，6個孩子雖讓他們經濟負擔上較為沉重，但看到孩子們快樂模樣，仍然很開心。

林智堅前往探視徐家6個孩子，加上林沂澂姐姐4個孩子和哥哥的2個孩子，全家12個孩子，最大已上小學，最小尚未滿月，讓林智堅笑說孩子們可以自組1支棒球隊了！

林智堅拿出「秘密武器」動物園萬花筒和乖乖桶，與孩子同樂，指新竹市生育率曾連續11年為全台之冠，可見竹市不只是兒童城市也是「幸孕城市」，強調要讓年輕爸媽敢生、養得起、教得好，做爸媽最強大後盾，讓新竹市成為全國最會生，最幸福城市。

(中時 )