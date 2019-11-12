WWE贈送給美網冠軍納達爾的特製冠軍腰帶。（摘自推特@TripleH）

大聯盟今年決定停止頒發WWE摔角冠軍腰帶了，過去他們每年都會選出一支在薪資仲裁裡壓價最成功的球隊，頒發金腰帶給他們，以「表揚」資方打壓勞方的成果。不用說這當然是充滿諷刺意味的，沒有人真的稀罕這個獎。

比如說紐約洋基今年有好幾位猛將獲取加薪資格，「法官」賈吉(Aaron Judge)、捕手桑契斯(Gary Sanchez)兩人年薪大約67萬美元，起碼漲十倍。洋基的殺價能力是出名的，至於原本獲獎呼聲較高的包括光芒、勇士、太空人、小熊。

然而今年局勢不同，現有的勞資協議將於2021年12月結束，隨著球員對球團的不滿日漸升高，業界擔心屆時又會出現罷工球季，中斷25年的勞資和平。大聯盟原先是私下頒獎，知道這條腰帶存在的人不多，但被報導之後大聯盟證實了傳言，獲獎者自然成為球員工會的箭靶，所以大聯盟此時停發腰帶，避免再挑起勞資對立。

(中時電子報)