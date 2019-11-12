彰化縣員林市今日上午10點左右，發生一起嚴重車禍，一輛混泥土車行駛在彰員林山腳路東山派出所前時，疑似因超車不慎撞上對向砂石車，造成混泥土車左側車頭當場壓扁，警消獲報後以破壞器材將車體破壞後救出駕駛，而混泥土車駕駛命大僅受到輕微皮肉傷，詳細肇事原因還有待警方調查釐清。

疑似超車不慎，兩輛卡車對撞駕駛奇蹟似無傷。(吳建輝翻攝)

員林交通分隊長蔡明儒說，混泥土車由東向西方向行駛，疑似超車不當不慎撞向對向的砂石車，車上46歲林姓駕駛受困變形的駕駛座內，所幸僅受到輕微擦挫傷。

據民眾提供監視器發現，當時肇事混泥土車前還有另一部同公司的混泥土車，林姓駕駛疑似為了超車靠左，沒注意對向車路況就超車，直接撞上對向的砂石車，左側車頭幾乎壓扁，消防員使用破壞器材破壞車體，才順利將男子救出。

警方表示，雙方都沒有酒駕情形，但該處為雙黃線，依道路交通管理處罰條例「未依規定駛入來車車道」，將先對林男開罰600元到1800元罰鍰。

(中時 )