雲林縣古坑咖啡節烘豆大賽，高手雲集，其中冠中冠烘豆ＰＫ賽與賽者都是歷屆全國烘豆冠軍得主，例如2013年的吳禹慕(左)。（雲林縣古坑華山休閒農業區發展協會提供／許素惠雲林傳真）

雲林縣古坑咖啡節將舉行小小 咖啡達人虹吸及手沖咖啡賽，華山國小小朋友示範，古坑華山休閒農業區發展協會理事長李契螢(右)說明比賽規則。（許素惠攝）

華山國小小朋友在老師陳志然指導下，示範如何手沖咖啡。(許素惠攝)

雲林縣古坑咖啡節烘焙大賽已成為全國高手競技主要賽場，今年特別推出冠中冠烘焙賽，與賽者都是歷屆全國冠軍主，競爭十分激烈。此外，為了向下扎根，也舉辦小小咖啡達人虹吸與手沖親子賽，讓煮沖咖啡成為在地大人小孩的日常。

全國最強的冠中冠烘豆ＰＫ賽很有看頭，參賽者都是得過全國烘豆冠軍的得主，包括2008及2010的龔俊宇、2011戴圳明、2012蔡志廷、2013吳禹慕、2014陳俊源、2018許定燁等，大家實力不分上下，令評審十分苦惱，比賽成績預計本月17日公布。

古坑華山休閒農業區發展協會理事長李契螢指出，由於參賽者都是國內頂尖高手，評審的延攬聘任也非常不易，找了世界烘豆賽的名列前茅的得主。

咖啡儼如古坑華山重要產業，為了讓相關技術往下扎根，本月16、17日將舉行小小咖啡達人虹吸及手沖咖啡比賽，上午華山國小小朋友在老師陳志然指導下，示範如何手沖咖啡，每項各取前5名，除了獎狀，第1至5名獎金分別為3000、2000、1000、500、500元。

冠中冠咖啡烘培高手攜手小小達人競技。

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