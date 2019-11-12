芳苑鄉一處肉鴨場傳出感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒全場694隻肉鴨遭撲殺。（謝瓊雲攝）

彰化縣傳出今年入冬以來首例禽流感疫情，位在芳苑鄉的肉鴨場，已完全場撲殺清場及消毒工作。（謝瓊雲攝）

時序入冬又開始進入禽流感高峰期，彰化縣傳出今年入冬首例禽流感疫情；動物防疫所7日進行鴨隻加強主動監測禽流感，針對芳苑鄉一處肉鴨場執行採樣工作，昨日經家衛所確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員已在今日進場完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺694隻肉鴨。

彰化縣動物防疫所人員今日上午進場完成芳苑鄉一處肉鴨場全場撲殺清場及消毒工作。（謝瓊雲攝）

動防所長董孟治說明，這次是動防所配合中央的例行性監測採樣抽查，主動發現的禽流感案例場，牧場規模並不大，但仍會針對周邊半徑一公里內養禽戶加強追蹤控管。

董孟治表示，冬季已進入禽流感流行高風險期，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。

他提醒，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。

(中時 )