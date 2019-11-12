時序入冬又開始進入禽流感高峰期，彰化縣傳出今年入冬首例禽流感疫情；動物防疫所7日進行鴨隻加強主動監測禽流感，針對芳苑鄉一處肉鴨場執行採樣工作，昨日經家衛所確診為H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員已在今日進場完成全場撲殺清場及消毒工作，共撲殺694隻肉鴨。
動防所長董孟治說明，這次是動防所配合中央的例行性監測採樣抽查，主動發現的禽流感案例場，牧場規模並不大，但仍會針對周邊半徑一公里內養禽戶加強追蹤控管。
董孟治表示，冬季已進入禽流感流行高風險期，呼籲養禽業者應落實場內各項軟硬體生物安全措施，並確實維護防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。並做好門禁管制，平時應嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，亦需要求人員更換衣鞋，車輛則須澈底消毒後，才可進入。
他提醒，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，共同維護整體產業安全。
(中時 )
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