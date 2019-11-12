5年前的太陽花學運行政院驅離事件，台北地方法院日前判決台北市警局應國賠前立委周倪安等14人共111萬多元，引發各界譁然「中華民國退休警察協會」認為法官的判決失當且矛盾，今(12)日下午兩點將集結在台北地院前抗議，並遞交陳情書。台北地院表示，太陽花國賠案是一審判決還沒有確定，如果當事人不符，可循審級救濟程序提出上訴。

針對今日下午的退警抗議活動，台北地院已做好準備，轄區警方已架設鐵欄杆封住法院大門，留一個出入口供民眾通行，另北院也將派員引導退警抗議代表，到訴訟輔導科遞送陳情書。

(中時 )