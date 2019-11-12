退警抗議太陽花國賠 北院：未定讞當事人可上訴 13:562019/11/12 中時 王己由 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 退警抗議太陽花國賠台北地院做好準備不服判決當事人可上訴。（王己由攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 5年前的太陽花學運行政院驅離事件，台北地方法院日前判決台北市警局應國賠前立委周倪安等14人共111萬多元，引發各界譁然「中華民國退休警察協會」認為法官的判決失當且矛盾，今(12)日下午兩點將集結在台北地院前抗議，並遞交陳情書。台北地院表示，太陽花國賠案是一審判決還沒有確定，如果當事人不符，可循審級救濟程序提出上訴。 針對今日下午的退警抗議活動，台北地院已做好準備，轄區警方已架設鐵欄杆封住法院大門，留一個出入口供民眾通行，另北院也將派員引導退警抗議代表，到訴訟輔導科遞送陳情書。 (中時 ) #判決 #台北 #抗議 #地院 #太陽花 也許您會感興趣 推薦閱讀 台北玫瑰園周六開展！白桃妖精、粉菊太陽花綻放比嬌豔 07:212019/11/08 旅遊 台北》太陽花國賠案 柯文哲：實務上看不能不上訴 18:282019/11/08 政治 數百年聖地爭奪戰落幕 這宗教贏了 10:402019/11/10 國際 不滿國賠太陽花 退警總會再發動員令抗議 12:562019/11/10 政治 張琍敏遭陳菊告 判決結果16時出爐 09:042019/11/11 社會 太陽花國賠 退警抗議明擬攻佔行政院 15:042019/11/11 社會 獨)魏應充15日發監執行 將提再審與非常上訴 15:462019/11/11 社會 才為上億家產砍死弟後輕生 家屬再為716萬打官司 16:452019/11/11 社會 太陽花案警察國賠 退警明集會抗議申請不准 23:042019/11/11 社會 誰能定生死 陪審員創傷症候群 04:102019/11/12 藝文副刊 社會熱門新聞 學姊黃瀞瑩新歡是花美男？網崩潰：胖的阿信比他帥 - 社會 「拳王」 陪練 挨一記重拳倒地身亡 - 社會 費玉清對謝金燕的一則笑話…點出學姐喜歡的男友特質 - 社會 蘇貞昌點名槍決 小燈泡凶手沈默 - 社會 退警抗議太陽花國賠 北院：未定讞當事人可上訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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