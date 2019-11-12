28歲的大陸男星孔垂楠日前遭女友爆料他吸毒、性關係複雜，甚至將性病傳染給她，上個月孔垂楠宣布暫停所有演藝活動並向大眾道歉，今（12）日他放上性病與毒品醫檢報告自清，表示「所有傷害到此為止」。

孔垂楠的女友上個月爆料他常常劈腿約炮，甚至還睡過兩個男生，最後傳染性病給她。（圖／翻攝自微博）

孔垂楠原定年底即將和女友結婚，沒想到女友和他吵架後爆料，「孔垂楠答應我不再亂睡女孩，結果前段時間我身體不舒服去做檢查，醫生告知我得了很嚴重不好治癒的病，我是個乾淨的女孩，馬上讓他做檢查，檢查結果出來是性病，他承認了是他傳染給我，被我發現他之前經常約炮，在我逼問下還承認睡過兩個人妖。」怒批他吸毒、雙性戀、騙他結婚，還用陽光形象當演藝人員。

孔垂楠秀性病與毒品檢驗報告皆為陰性。（圖／翻攝自微博）

當時孔垂楠工作室證實雙方是情侶，不過對方缺乏安全感，多次臆想孔垂楠私生活混亂，反擊她撒謊等不實傳聞，當天晚上孔垂楠則在個人微博表示要暫停演藝工作，專心處理私人事務，如今他po出檢驗報告皆為陰性自清。

(中時電子報)