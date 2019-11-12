民進黨立委許智傑。（姚志平攝）

高雄市立委參選人許智傑9日與總統蔡英文的聯合競選總部成立大會，前行政院長賴清德出席大讚，是他近期看過立委造勢人最多最熱情的一場。一位韓粉直擊現場來了好幾台遊覽車，甚至備有一大包一大包的包子。綠委許智傑澄清，包子是他們準備的，但並非網路上謠傳的一人一大包，發下去一人也才拿一粒包子不為過吧?

9日這一場造勢，前行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊、民進黨主席卓榮泰、行政院副院長陳其邁等大咖都到場站台，現場擠爆，5000張椅子早已坐滿。有韓粉在造勢場直播，發現一大包一大包的包子。

據《新聞大白話》昨日節目，綠委許智傑澄清，包子是他們準備的，但並非網路上謠傳的一人一大包，發下去一人也才拿一粒包子不為過吧?也澄清該場合蔡總統並未到場，是前行政院長賴清德出席。

但網友不買單，仍舊在節目底下留言「沒有一袋肉包誰會理空心菜」、「每人一個包子誰會來民進黨場子 民進黨不要騙人了」、「動員，發包子？應該發免税私煙，一定會很多人來，因為人民也想抽免税煙。」、「包子山取代便當山、便當小英變成包子小英」、「這是民進黨的慣例用吃的找人來，肉包子是沒有辦法打動傷心的高雄人心」。

(中時電子報)