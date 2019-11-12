針對國民黨總統參選人韓國瑜夫人李佳芬近日批評小學性平教育，蔡英文總統今天回應，這也是一個言行的問題，不論是總統參選人本身，或者是他的配偶、競選團隊，其實都要注意自己的言行，一方面不要低俗，另外一方面，講話要求證據。

李佳芬日前參加屏東婦女後援會成立大會，痛批現在的教育，國小6年級教「性高潮」，3年級教「肛交」。蔡英文今天出席「中科院50周年院慶活動」，媒體詢問對李佳芬批評性平教育的看法。

蔡英文呼籲總統參選人本身或是配偶、團隊，都要注意自己的言行，講話不要低俗，也要求證據。她說，教育部長都已澄清沒有這件事情，總統候選人與他的競選團隊不能用網路上或者其他地方傳播的謠言，來作為他們的發言基礎。

對於近日台船、桃園義消、農會等員工都傳出被動員參加選舉造勢活動，蔡英文強調，這些都是民間自主性的組織，他們自行決定在總統大選中，如何表達自己的意見。民間組織的自主性向來都相當高，昨天桃園市長鄭文燦也說，一定會嚴守行政中立，也不會用行政的力量干預選民的選擇。

至於立法院國民黨團表示將針對台船及中油等動員事向監察院檢舉行政不中立，她認為，國民黨要做什麼事情，不是我們可以阻擋的。但是民主社會的選舉，必須尊重這些民間自主性團體，可以對於選舉要參與到什麼程度的決定。

談到香港警察對市民開槍事件，蔡英文表示，香港政府在處理群眾陳抗事件的時候，確實要更加謹慎，我們看到昨天這樣的情況，感到非常的遺憾。香港政府回應人民對於自由民主的訴求，絕對不是以子彈來回應，應該是更誠懇的來思考人民的訴求，跟人民溝通，給香港人民更多的自由、更多的民主。

(工商 )